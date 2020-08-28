Белорусский МИД на приостановку контактов с дипломатией Украины: Противоречат сами себе. Это больно

В Беларуси расстроены паузой с дипломатией Украины и готовы вернуться к сотрудничеству. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что по заявлению министра иностранных дел Украины, ими поставлены на паузу все контакты и процессы взаимодействия с Беларусью.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в белорусском дипведомстве. Так в пресс-службе пояснили, что они согласны с тезисами украинского МИДа о том, что ситуация в Беларуси требует невмешательства извне. Но также и не согласны с призывами к новым президентским выборам.

- Такие призывы нами расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси. Получается, что украинский МИД сам себе противоречит, - заявили глава пресс-службы дипведомтва и добавил. - Это больно констатировать, учитывая что Беларусь никогда, даже в очень непростые для Украины годы, не усомнилась в ее суверенитете, независимости и территориальной целостности.

Здесь же представитель МИДа, напомнил, что в отношении Украины Беларусь так же нельзя упрекнуть в разжигании нестабильности или ограничении контактов.

- Мы всегда очень аккуратно и взвешенно подходили к сотрудничеству со всеми нашими соседями, особенно с Украиной, чтобы потом не объяснять допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой, - заверил Анатолий Глаз.

По мнению представителя МИДа, странным выглядит и украинские заявления о невмешательстве с одновременным публичным признанием того, что политическая позиция в отношении к Беларуси скоординирована с руководством Евросоюза и США.

- Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую «паузу» - это ведь не кнопка на проигрывателе, это конкретный ущерб для тесных многовекторных отношений двух стран-соседок. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, - сделали выводы в пресс-службе, заявив о готовности все же продолжить сотрудничество.

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