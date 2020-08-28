С рейса в Стамбул сняли двух белорусок, которых гомельчанин отправил за границу для занятия проституцией

Девушки с 2018 года работали на одного сутенера за границей, "помогли" купить ему здесь квартиру, машину и, в общем, безбедно жить. Фото: pixabay.com.

О том, что правоохранители на днях сняли с авиарейса двух секс-рабынь, проинформировала пресс-служба МВД в Telegram-канале. Две белоруски, 25- и 24-летние женщины, направлялись из Минска в Стамбул, как выяснили правоохранители, для занятия проституцией. В тот же день был задержан и 39-летний гомельчанин, который подозревается в совершении преступления, вовлечению в занятия проституцией.

- Несколько лет назад для того, чтобы завлечь девушек фигурант снял им квартиру в Гомеле, дарил дорогие подарки и водил по местным клубам. А потом предложил самим зарабатывать, например, работать танцовщицами в Китае. Он заявил, что у него есть знакомый хозяин отеля, который их «приютит», и они поехали, - рассказали в пресс-службе.

В Китае девушки находились с мая 2019-го по февраль 2020-го года. В КНР они занимались проституцией, а их «благодетель» получал процент с работы секс-рабынь. За это время он купил себе квартиру, авто, покупал дорогую технику и одежду.

- Когда девушку вернулись в Гомель, он отправил их «подзаработать» в Минск. Арендовал им в столице жилье, вынуждал искать клиентов по интернету под вымышленными именами и чужими телефонами и… ждал открытия границ после пандемии, - констатировали в МВД.

Как только открылись границы потребовал, чтобы они ехали в Турцию и продолжили продавать себя за деньги там. У него была договоренность, что за поставку двух "девочек" ему заплатят 3 тысячи долларов. Планы пресекли правоохранители.

Уточняется, что задержанный 39-летний гомельчанин ранее уже был судим за вывоз белорусок для занятия проституцией. Он отсидел 8 лет и на свободу вышел только в 2018 году, а затем снова принялся за старое.

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