ОМОН хотел оттеснить женщин из цепи солидарности у Красного костела - белоруски стали в сцепку и запели «Купалинку»

27 и 28 августа белоруски становились в цепь солидарности у Красного костела в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что вечером в пятницу, 28 августа в белорусской столице, как и в четверг, как и в среду и ранее вновь повторились точечные задержания протестующих, сообщил БелаПАН.

Журналисты и очевидцы рассказали о том, что в этот вечер к Красному костелу на площади Независимости вышли женщины в цепь солидарности, они стали с цветами и плакатами. Около 19.00 часов на женскую акцию солидарности обратили внимание правоохранители.

Они подошли к толпе, среди которой в основном были женщин всех возрастов, и попросили разойтись, так как мероприятие несанкционированное. Затем мирно протестующих, которых было несколько десятков человек, силовики попытались взять в кольцо. Тогда белоруски, настаивая, что ничего противоправного они не совершают и будут приходить сюда каждый день, стали в сцепку и запели «Купалинку».

Так женщины простояли до 20.00 часов, а затем разошлись. Сообщается, что женщин, по всей видимости, не задерживали, но в автозаки препроводили нескольких мужчин, которые были тут же на акции.

Еще в БелаПАН рассказали, что такие же цепи солидарности в этот день были и в других районах Минска. Также вечером были задержаны или доставлены для разбирательств несколько журналистов и активистов, около 10 человек.

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