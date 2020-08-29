Сайты "Наша Ніва" і Naviny.by заблокированы

Фото: скриншот страницы nn.by

Сайт старейшего издания на белорусском языке "Наша Ніва" заблокирован в Беларуси. Об этом редакция сообщила в своем Телеграм-канале:

- Паведамляецца, што «доступ да інфармацыйнага рэсурсу абмежаваны на падставе рашэння міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, прынятага ў адпаведнасці з законам Рэспублікі Беларусь «Аб сродках масавай інфармацыі». Нягледзячы на блакаванне сайта, рэдакцыя працягне працаваць для вас.

Также заблокирован сайт Naviny.by. В своем Телеграм-канале редакция сообщила, что, по их информации, решение о блокировке принято Министерством информации.

Редакция продолжает работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Священник из Бреста: «Наркоманы, тунеядцы, проститутки, уголовники, отщепенцы – мои люди»

Из-за роста курса доллара белорусы начали скупать машины, но многим банки отказывают с кредитами

Ксендз Красного костела после инцидента с ОМОН: «Буду ночевать в храме»