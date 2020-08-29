Задержан член Координационного совета Виталий Кривко

Виталий Кривко задержан. Фото: пресс-служба штаба Бабарико

Член Координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико Виталий Кривко был задержан вечером 28 августа неизвестными людьми, сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Напомним, Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечение согласия в обществе. При этом представители совета отмечают, что не ставят своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса.

В президиум Координационного совета вошли семь человек, среди которых писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, экс-дипломат и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Генпрокурор Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности. По данному факту и возбуждено уголовное дело по статье 361 УК РБ. Двух членов совета задержали - это доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

Алексиевич, Латушко и Колесникову уже вызывали на допрос в СК.

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