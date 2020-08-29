За оскорбительное смс сотруднику милиции мужчина заплатит штраф в размере 1350 рублей. Фото: ГУВД Мингорисполкома
Одному из сотрудников милиции на телефон пришло смс оскорбительного содержания, в котором неизвестный абонент просит милиционера уволиться с работы. Об этом сообщили на сайте ГУВД Мингорисполкома.
«Удалось установить, что мужчина, который прислал сообщение, живет в Минске и работает охранником в одном из игровых клубов. По словам мужчины, он нашел на одном из интернет-ресурсов контакты сотрудника милиции и решил ему написать», - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В отношении 30-летнего мужчины составлен протокол об административном нарушении. За оскорбление сотрудника милиции мужчине грозит штраф в размере 1350 рублей.
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