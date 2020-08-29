Старший сын Лукашенко о ситуации в Беларуси: Когда твоя страна находится в сложной ситуации, то надо быть едиными

Старший сын Лукашенко высказался о ситуации в Беларуси. Фото: tut.by

Помощник президента по национальной безопасности и его старший сын Виктор Лукашенко 28 августа принял участие в провластном митинге, который состоялся у «Минск-Арены». Он высказался о ситуации в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

Старший сын Лукашенко заявил, что для народа Беларуси не характерно разделение. А цель митинга, в рамках которого состоялся велопробег, как раз консолидация нации.

Что касается оппонентов, то Виктор посетовал им взять себя в руки.

«Вы знаете, да, надо взять себя в руки, подумать и поразмыслить хорошо, чтобы прийти к правильному мнению. Хорошо, когда есть разные мнения. Да и я не сторонник какого-то одного мнения. Я всегда хотел, чтобы разные мнения у нас были, которые, может, и не совсем рядышком идущие. Но когда страна твоя в сложной ситуации находится, то надо быть едиными и стараться идти по правильному пути», - заявил Виктор Лукашенко.

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