Евросоюз вводит санкции в отношении почти 20 белорусских чиновников. Фото: pixabay.com

В Берлине 28 августа, в пятницу, состоялась неформальная встреча глав МИД Евросоюза. На ней обсуждали ситуацию в Беларуси. Министрам иностранных дел не удалось договориться о планировании взаимоотношений с Беларусью на долгосрочный период. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сообщил, что в отношении почти 20 белорусских чиновников будут введены санкции.

«Изначальный список, который у нас был, включал 12 человек, но в течение нескольких последних дней он увеличился почти до 20. Я думаю, что в последующие дни список расширится. Наша задача - применить прогрессивный подход против тех лиц, которые были причастны к фальсификации выборов, состоявшихся в Беларуси 9 августа, а также в отношении тех, кто применял силу к мирным демонстрантам», - отметил Боррель.

Сотрудник брюссельского центра европейской политики Аманда Пол сообщила, что на Минск давление должны оказать руководители Евросоюза уже на ближайшем саммите.

«На мой взгляд, им нужно будет прийти к очень быстрому решению. И оно должно быть четким и жестким. Санкции должны быть серьезными и не выглядеть символическими», - отметила Пол.

Она также добавила, что в санкционном списке должны быть более пяти человек. И санкции, по словам Аманды Пол, должны быть применены именно к высокопоставленным чиновникам.