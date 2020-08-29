Михалок высказался о ситуации в Беларуси и призвал провести новые честные выборы Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Сергей Михалок и группа Brutto записали видеообращение, в котором призвали провести новые выборы в Беларуси. Он также добавил, что и он сам, и группа уже с 2010 года не признавали результатов выборов.

«Да, мы не признаем официальные выборы в Беларуси. Да, мы считаем, что гражданин Александр Лукашенко не является законным и легитимным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на том, что нужно провести новые, честные, справедливые и демократические выборы», - заявил Михалок.

Он добавил, что кандидатов на выборах может быть много и они могут быть из различных сфер.

«На мой взгляд, достойными кандидатами будут те люди, которые уже на протяжении многих лет смогли проявить себя хорошими поступками, трудом и идеями. Люди, которые являются патриотами и хотят, чтобы их страна была независимой и свободной. Кого вижу я? Это может быть Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, Виталий Гурков, Левон Вольский. Пусть кандидатов будет много и победит сильнейший», - подчеркнул Сергей Михалок.

Также Михалок обратился и к омоновцам.

«Те, кто поднял руку на свой народ, те, кто избивал женщин, стариков, детей, рабочих, те, кто избивал кормильцев. Все они должны сидеть на скамье подсудимых. Все они должны сидеть за решеткой. Жыве Беларусь!», - резюмировал Михалок.

Напомним, что во время концерта в Одессе, который состоялся у Михалка 12 августа, он заявил, что «белорусы - воины света и они победят Дартов Вейдеров, но он намерен исполнять песни, а не обсуждать геополитическую х**ню».