Из-за коронавируса: с 1 сентября Венгрия ограничивает въезд для иностранцев на территорию страны

Венгрия с 1 сентября ограничивает въезд для иностранцев на территорию страны. Фото: pixabay.com

С 1 сентября Венгрия ограничивает въезд для иностранцев на территорию страны. Такие меры были приняты в правительстве из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Граждане Венгрии, которые возвращаются в страну, должны будут провести на карантине 14 дней.

Данные меры вводятся, чтобы не допустить завоз коронавирусной инфекции из заграницы.

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