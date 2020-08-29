Из-за коронавируса: с 1 сентября Венгрия ограничивает въезд для иностранцев на территорию страны

Венгрия с 1 сентября ограничивает въезд для иностранцев на территорию страны. Фото: pixabay.com
С 1 сентября Венгрия ограничивает въезд для иностранцев на территорию страны. Такие меры были приняты в правительстве из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Граждане Венгрии, которые возвращаются в страну, должны будут провести на карантине 14 дней.
Данные меры вводятся, чтобы не допустить завоз коронавирусной инфекции из заграницы.
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