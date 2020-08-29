В Беларуси лишают зарубежных журналистов аккредитации МИД Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Журналистов иностранных СМИ лишают аккредитации Министерства иностранных дел. Об этом сообщает БелаПАН.

Речь идет о тех журналистах, которые были задержаны в Минске 28 августа. Среди них член БАЖ Илья Кузнецов и два гражданина России - Сергей Сергеев и Михаил Фомин. Все трое были аккредитованы в МИД Беларуси как журналисты немецкого общественно-правового телеканала ARD.

«Они освобождены, но лишены аккредитации. Что на это повлияло? Решение межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности», - рассказали в БАЖ.

Стало известно и о том, что Сергея Сергеева и Михаила Фомина (они являются гражданами России) высылают из страны. Против Ильи Кузнецова составлен протокол. Причина - участие в несанкционированной акции. Когда состоится суд - неизвестно.

Также оказались лишены аккредитации и две журналистки британской мадиакорпорации ВВС Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич.

Решением межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности также лишены аккредитации журналисты «Радыё Свабода»: Олег Груздилович, Владимир Гридин, Алесь Дащинский, Александра Дынько.

Среди тех, кто лишился аккредитации МИД, оказались Дмитрий Костин и Василий Федосенко (агенство Reuters), Александр Гребенкин и Сергей Гапон (Agence France-Presse), Юрий Карманов и Сергей Гриц (Associated Press), Геннадий Шарипкин (RFI), Александра Богуславская (Deutsche Welle), Роман Васюкович («Настоящее время»).