Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 августа 2020 года: 177 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 29 августа. Число зараженных составляет уже 71 523 человек. Прирост за сутки - 177 новых случаев.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой было выписано 70 207 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей. За сутки скончались 4 человека. Всего же от коронавируса умерли 671 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 517 тысяч 128 тестов для выявления COVID-19.

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