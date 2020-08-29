Путин: Выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа, Россия признает легитимными

Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Владимир Путин заявил, что выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа, Россия признает легитимными и что Лукашенко выиграл их. Об этом сообщает ТАСС.

«Если помните, то я сразу поздравил Александра Григорьевича с победой на выборах», - подчернул Путин.

Президент России добавил, что кто-то, может, и сомневается в результатах выборов, но «ничего идеального в мире не существует».

«Скажу, что у меня есть основания сомневаться в том, что те, кто усомнился в результатах выборов, были честны», - заявил Владимир Путин.

Также президент России высказался об отказе БДИПЧ ОБСЕ приехать на выборы в Беларусь.

«Со стороны белорусских властей было отправлено приглашение БДИПЧ ОБСЕ, чтобы они приехали и приняли участие в контроле над выборами. Почему они не приехали? Нас сразу это наводит на мысль о том, что на Западе была заготовлена позиция по результатам выборов», - резюмировал Путин.

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