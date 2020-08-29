«Это мероприятие о самом главном - об объединении»: Эйсмонт приняла участие в автопробеге «За Беларусь»

Наталья Эйсмонт приняла участие в автопробеге. Фото: БелТА

В субботу, 29 августа, прошел провластный автопробег, в котором насчитали более 100 автомобилей. Он стартовал от аквапарка «Лебяжий». Машины двигались по МКАД, по проспектам Победителей и Независимости. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

В автопробеге «За Беларусь» в поддержку действующей власти приняла участие и пресс-секретарь Александр Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Это мероприятие о самом главном - об объединении. Объединении единомышленников. Можно много всего рассказывать о том, какая атмосфера царила, но я не буду этого делать. А просто приглашу всех желающих принять участие в будущих автопробегах и ощутить ту самую атмосферу», - рассказала Эйсмонт.

Также в автопробеге был замечен и генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков.

Дмитрий Басков принял участие в автопробеге "За Беларусь". Фото: БелТА

В субботу, 29 августа, состоялся еще один автопробег под названием «Золотое кольцо Минщины». Он стартовал от «Кургана Славы». В нем насчитали 300 автомобилей. Об этом сообщает БелТА.