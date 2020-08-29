МИД Австрии: Лишение властями Беларуси аккредитации журналистов - беспрецедентная атака на свободу СМИ

Журналистов иностранных СМИ в Беларуси лишают аккредитации. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как мы уже сообщали, журналистов иностранных СМИ в Беларуси лишают аккредитации Министерства иностранных дел. Среди них представители BBC, Reuters, AFP, RFi и других средств массовой информации.

Как сообщает БелаПАН, Австрия осудила действия властей Беларуси в отношении журналистов:

"Лишение журналистов, в том числе работающих на иностранные СМИ, аккредитации - это беспрецедентное нападение на свободу СМИ", - говорится в сообщении в Twitter МИД Австрии, которое появилось сегодня, в субботу, 29 августа.

В сообщении говорится о том, что "Австрия осуждает эту вопиющую попытку пресечения объективного освещения событий и призывает белорусские власти немедленно прекратить преследование журналистов".

Решение о лишении аккредитации МИД приняла межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере, в которую входят представители руководства Совета безопасности, Администрации президента, КГБ, Министерства обороны, Министерства информации, других госструктур.

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