30 августа во всех православных церквях Беларуси произнесут молитву за белорусский народ

Епископ Вениамин призвал людей объединиться в молитве. Фото: Павел МАРТИНЧИК

"В эти непростые дни смущения умов и народного противостояния все мы особо нуждаемся в заступничестве Пречистой Девы", - говорится в письме митрополита Минского и Заславского епископа Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси.

В воскресенье, 30 августа, в 17.00 будет совершен молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородице и молитвой за белорусский народ. Как сообщает БелаПАН, он пройдет во всех православных церквях и монашеских обителях страны.

"Все мы исполнены чаяния скорейшего успокоения смуты среди народа нашего, утверждения благословенного мира и спокойствия, - отметил митрополит. - А для этого необходима соборная молитва всей Белорусской церкви. Молитвенное единение в вере, надежде на помощь Божию и любви во Христе - в этом наше свидетельство об истине, наша сила и упование".

Митрополит призывает всех неравнодушных к судьбе Беларуси людей объединиться в молитве. А те, кто не сможет посетить в это время храм, могут молиться там, где будут находиться.

Сам патриарший экзарх совершит молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе на площади Свободы либо на прихрамовой территории, если позволит погода.

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