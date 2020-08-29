В Минске проходит женский марш солидарности

Женщины собрались возле площади Победы. Фото: interfax.by

В субботу, 29 августа, тысячи женщин собрались в районе площади Победы в Минске для участия в марше солидарности, сообщает БелаПАН.

Мероприятие назвали "Гранд-парад женских миротворческих сил". Сообщается, что его проводят для того, "чтобы напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка".

К 16.00 у площади Победы начали собираться сотни женщин с цветами. Сразу подъехали автозаки и милицейские микроавтобусы, милиция начала предупреждать в мегафоны о том, что мероприятие не санкционировано.

Сообщается, что ОМОН без применения насилия задержал как минимум троих мужчин. Сердцевина площади Победы возле обелиска была огорожена турникетами.

В 16.15 количество участниц увеличилось до нескольких тысяч. Они скандировали: "Не простим!" В 16.20 женщины стали двигаться в сторону Октябрьской площади.

Женщины вышли на проезжую часть проспекта Независимости, где дорогу им перекрыли несколько милицейских микроавтобусов и ОМОН. Милиция попросила сойти с проезжей части. Участницы марша развернулись вновь в сторону площади Победы, скандируя "Позор!" и "Это наш город!".

Милиция призывает участниц разойтись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Журналистов иностранных СМИ лишают аккредитации Министерства иностранных дел

Среди тех, у кого аннулирована аккредитация, оказались журналисты BBC, Reuters, Associated Press (ПОДРОБНЕЕ...)

Юрист: «Бело-красно-белый флаг можно использовать по своему усмотрению, хоть он и не зарегистрирован официально"

Но на массовых мероприятиях можно использовать только зарегистрированные флаги (ПОДРОБНЕЕ...)