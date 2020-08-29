Съемочная группа "Радыё Свабода" задержана милицией прямо в живом эфире

В Минске проходит женский марш солидарности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

29 августа в Минске проходит женский марш солидарности. Его анонсировали как "Гранд-парад женских миротворческих сил", который проводится для того, "чтобы напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка".

Как сообщает БелаПАН, на мероприятии была задержана съемочная группа "Радыё Свабода" - журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик. Милиция задержала их прямо в живом эфире, когда они вели стрим с акции. В момент задержания был слышен голос Алеся Пилецкого, который представился: "Журналисты "Радыё Свабода". Затем он добавил: "На этом мы заканчиваем наш стрим".

Также сообщается, что был задержан корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский, которого вскоре после задержания отпустили, а также съемочная группа телеканала "Белсат".

Акция началась в 16.00, в ней участвует несколько тысяч человек.

Также сегодня стало известно о том, что журналистов иностранных СМИ лишают аккредитации Министерства иностранных дел. Речь идет о тех журналистах, которые были задержаны в Минске накануне. Среди них - Илья Кузнецов, Сергей Сергеев и Михаил Фомин, которые были аккредитованы как журналисты немецкого общественно-правового телеканала ARD. Также оказались лишены аккредитации две журналистки ВВС Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич, и другие представители СМИ.