СК возбуждены уголовные дела по фактам давления на депутатов

По заявлению оперативного сотрудника, было установлено, что соответствующие указания в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Скрин видео: tvr.by

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по факту давления на депутатский корпус. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

По заявлению оперативного сотрудника, было установлено, что соответствующие указания в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Из Великобритании было отправлено по меньшей мере два сообщения с угрозами. Сейчас проводятся следственные и оперативные мероприятия.

Оперативный сотрудник подчеркивает, что виновные будут привлечены к ответственности, где бы они ни находились.

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