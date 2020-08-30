СК возбуждены уголовные дела по фактам давления на депутатов

По заявлению оперативного сотрудника, было установлено, что соответствующие указания в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Скрин видео: tvr.by
Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по факту давления на депутатский корпус. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
По заявлению оперативного сотрудника, было установлено, что соответствующие указания в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Из Великобритании было отправлено по меньшей мере два сообщения с угрозами. Сейчас проводятся следственные и оперативные мероприятия.
Оперативный сотрудник подчеркивает, что виновные будут привлечены к ответственности, где бы они ни находились.
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