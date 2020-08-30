На заводе, куда приезжал Лукашенко, на следующий день произошел пожар

По предварительным данным службы, пожар начался на техническом этаже, где проводились строительные работы. Фото: TUT.BY

29 августа на оршанском заводе «Савушкин продукт» произошел пожар. Клубы густого дыма вырывались из цеха сыров, сообщает официальный Твиттер МЧС. Как сообщили некоторые пользователи интернета, на месте происшествия находились пять машин МЧС, две скорые, а также аварийная газовая служба.

«По улице 1 Мая работают подразделения МЧС. Дым из-под кровли цеха по производству молочной продукции. В 15.43 пожар локализован, сведений о пострадавших нет, подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара», - сообщает твит МЧС.

По предварительным данным службы, пожар начался на техническом этаже, где проводились строительные работы. Горение началось от строительного мусора. От него начал тлеть утеплитель, площадь которого составляет 3 тысячи м². На протяжении нескольких часов спасатели его тушили. Работа завершилась только к 21.00. Причины происшествия уточняются, пострадавших нет.

Буквально за день до произошедшего предприятие по производству сыров ООО «Савушкин-Орша» посещала группа высокопоставленных чиновников во главе с Александром Лукашенко. Тогда он заявлял, что Орше пока хвастаться нечем, а скоро город начнет «вертеться на всю катушку».

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