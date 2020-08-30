Лукашенко обратился к шахтерам

По словам главы государства благодаря работе шахтеров страна сейчас занимает одно из первых мест в производстве и поставках калийных удобрений Фото: Павел МАРТИНЧИК

30 августа Александр Лукашенко адресовал обращение работникам и ветеранам одного из самых крупных предприятий - ОАО «Беларуськалий». Президент поздравил их с профессиональным праздником - Днем шахтера, сообщает БелТА.

В послании президент отмечает, что сейчас отрасль - одна из важнейших в национальной экономике. По словам главы государства, благодаря работе шахтеров страна сейчас занимает одно из первых мест в производстве и поставках калийных удобрений. Он также обращает внимание на то, что ставить перед собой тяжелые цели и успешно их преодолевать предприятие может благодаря многим поколениям горняков, опыт которых передался потомкам. "Беларуськалий" не останавливается на достигнутом и претворяет сейчас в жизнь важнейший проект - возведение нового горно-обогатительного комбината. Как сказал президент, этот комбинат может стать еще одним драйвером белорусской горно-химической отрасли.

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