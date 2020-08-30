Колесникова заявила, что с Бабарико все в порядке и что он поддерживает белорусов

Колесникова напомнила, что после выборов целых 10 дней к экс-претенденту не допускались адвокаты, «было вообще не понятно, что там с ним происходит». Фото: youtube.com

Член президиума Координационного совета, представитель штаба экс-претендента на пост президента Беларуси и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что он в курсе того, что происходит в Беларуси, и что «очень сильно поддерживает» своих сторонников.

«Наши друзья приносят нам письма, у которых есть переписка с Виктором. От них мы узнаем, что с ним все в порядке, что он очень сильно нас поддерживает», - сказала Колесникова на одном из своих последних стримов.

Представитель штаба Бабарико уточнила, что у нее лично с ним переписка отсутствует. «Ни его, ни мои письма к нему не доходят», - сказала Колесникова.

Она напомнила, что после выборов целых 10 дней к экс-претенденту не допускались адвокаты, «было вообще непонятно, что там с ним происходит». «Потом уже нам стало известно, что физически он в порядке», - отметила член президиума Координационного совета.

По ее данным, экс-банкир в курсе ситуации в Беларуси «по каким-то газетным вырезкам, по новостям белорусского телевидения». «Сейчас он нацелен на победу, он в нас верит», - утверждает Колесникова.

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Представитель штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов выступали по очереди с противоречивыми заявлениями (подробности).