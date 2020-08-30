Главред KYKY.org уехала из Беларуси с частью редакции

«Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью», — прокомментировал ситуацию телеграм-канал издания. Фото: facebook.com

Главный редактор портала KYKY.org Настя Рогатко вместе с некоторыми сотрудниками редакции покинула Беларусь. Про это она написала на своей странице в facebook.

«Я выехала из Беларуси, часть моей редакции - тоже. Я верю, что это временно», - сообщила она.

«Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью», - прокомментировал ситуацию телеграм-канал издания.

Напомним, что не так давно был задержан владелец галереи современного искусства «Ў», сайтов kyky.org и The Village Беларусь Александр Василевич. Стало известно, что к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Также обыск прошел дома у директора сайта Саши Романовой.

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