День рождения Лукашенко: в Минске стягивается ОМОН

29 августа в Минске состоялся многотысячный женский марш Фото: Святослав ЗОРКИЙ

30 августа в Беларуси планируется проведение "Марша мира и независимости", сообщает telegraf.by.

В этот день утром с базы в микрорайоне Уручье в сторону центра столицы выехали автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки.

Около 7 утра по проспекту Независимости в сторону Дома правительства Беларуси двигалась колонна. Днем на площади Независимости планируется проведение акции протеста.

30 августа президенту Александру Лукашенко исполнилось 66 лет. Последние 26 лет из них он руководит белорусским государством.

Протесты в стране начались после победы действующего президента на президентских выборах. 29 августа в Минске состоялся многотысячный женский марш. Основной призыв участниц шествия - остановить насилие со стороны силовиков. С протестами связывается гибель не менее четырех человек.

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Причины происшествия уточняются, пострадавших нет (подробности).