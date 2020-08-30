Лукашенко и Путин договорились о встрече в ближайшее время

Встреча должна будет состояться во время визита главы государства Республики Беларусь в столицу Российской Федерации Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ближайшее время президенты Беларуси и России договорились о встрече. Александр Лукашенко и Владимир Путин об этом говорили по телефону. Встреча должна будет состояться во время визита главы Республики Беларусь в столицу Российской Федерации, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

В разговоре президентов шла речь о самых актуальных на сегодняшний день вопросах. Обсуждалось двустороннее сотрудничество, а также ситуация внутри нашей страны. Последняя тема выносилась в отдельное русло.

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