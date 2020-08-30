В Бресте 30 августа на протест тоже вышли люди. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Бресте протестующие собрались около площади Ленина, которая уже с утра была огорожена турникетами, здесь дежурила милиция. Тех, кто шел по своим делам, свободно пропускали. Когда возле турникетов стали собираться люди, площадь закрыли. Больше сотни брестчан стали хлопать, кричать "Позор!" и ушли шествовать по городу. Около трех часов дня брестчане шли по улице Советской, кричали "Брест, выходи!" и "Жыве Беларусь!".

Всего в городе собралось около тысячи протестующих.

Напомним, после выборов в Минске и в других городах проходят акции протеста. В минувшую субботу, 29 августа, в Минске прошел женский марш солидарности.

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