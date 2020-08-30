Гомельчане 30 августа тоже вышли на мирную акцию протеста

Прямо сейчас, 30 августа, в Гомеле, проходит акция протеста. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

30 августа в центре Гомеля около 14.00 началась акция протеста. Как передает наш специальный корреспондент из Гомеля, по центральным улицам идут несколько тысяч митингующих. Все площади в центре заняты выставками, ярмарками, поэтому люди идут по тротуарам главных улиц. Скандируют «У нас украли выборы!», «Уходи!», «Жыве Беларусь!». Милиция пока просто сопровождает шествие на машинах.

По центральным улицам Гомеля шествуют сотни и тысячи людей. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Напомним, 29 августа акция протеста в Гомеле тоже состоялась. Вечером около сотни гомельчанок собрались на площади Победы. Гомельчанки стали у картин, выставленных у памятника братьям Лизюковым, затем пели «Купалiнку». Кто-то из присутствующих читал лекцию по искусству. Позже колонна прошла по центральным улицам. По рассказам очевидцев, нескольких митингующих задержали, но чуть позже отпустили.

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