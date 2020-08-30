«Мы не поддерживаем режим». Авторы песни «Мама Беларусь» не разрешали использовать ее на провластных митингах

Svist и Бадя. Фото: соцсети - ВК

Музыканты Александр Бадюкин и Юрий Дутко - авторы песни «Мама Беларусь», широко использующейся на митингах в поддержку Александра Лукашенко, - заявили, что не давали своего согласия на это, и запретили подобное применение трека в будущем.

- Хотелось бы внести ясность. Широко используют наш трек «Мама Беларусь» в поддержку А.Г. Естественно, нас никто не спрашивал и согласие мы не давали на использование песни для подобного рода. Так вот, мы категорически против. Мы не поддерживаем нынешний режим. Такова наша позиция. Жыве Беларусь! - написали авторы трека на своей странице в ВК.

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