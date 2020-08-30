В центре Минска, где 30 августа проходит акция протеста, объединиться колоннам митингующих активно мешают силовики и спецтехника

В воскресенье 30 августа минчане вновь вышли на масштабную акцию протеста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тысячи людей с бел-чырвона-белыми флагами и плакатами с призывами сменить власть и признать выборы-2020 недействительными направляются к главным улицам и проспектам Минска. Все обратили внимание на то, что визуально на нынешнем воскресном митинге спецтехники больше. Уже в 16 часов силовики предпринимали активные действия для того, чтобы в самых разных местах города колонны протестующих не смогли объединиться в один большой поток. Сообщается о том, что силовики перекрыли площадь Независимости, закрыты центральные станции метро. Как и неделю назад, подходы к стеле военные обнесли колючей проволокой. В соцсетях минчане пишут, что по направлению из Уручья к центру города продолжает идти военная техника, в частности БМП.

Визуально на этот раз в городе больше военной техники, чем в минувшее воскресенье. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стелу снова обнесли колючей проволокой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

От участников митинга, а также из телеграмм-каналов уже поступает информация о первых задержаниях. В частности, о том, что несколько человек задержаны в районе ГУМа и возле гостиницы «Минск». Официальных данных от МВД о задержанных пока нет.

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