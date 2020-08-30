К центру Минска из Уручья выдвинулась колонна БМП - гусеничная техника на протестах появилась впервые

К центру Минска из Уручья выдвинулась колонна БМП.

- Около 16.20 из Уручья в сторону центра Минска выехали танки, - сообщают корреспонденты «Комсомолки». Если быть точным, это не танки, а БМП-2 - боевые машины пехоты. Как и танки, БМП гусеничные, бронированные, имеют поворотную башню. Вооружение БМП-2 состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки с боекомплектом в 500 выстрелов. С пушкой спарен 7,62 пулемет ПКТ, имеющий в боекомплекте 2000 патронов. Кроме того, для борьбы с танками у БМП-2 есть противотанковые управляемые ракеты «Фагот» или «Конкурс» - всего четыре штуки.

БМП-2 стоит на вооружении России, многих бывших республик СССР и некоторых стран третьего мира. Они широко применялись в войне в Афганистане, в Нагорном Карабахе, Абхазии, первой и второй Чеченских кампаниях, в Южной Осетии и на востоке Украины. По данным на 2013 год, в Беларуси на вооружении состоят почти 900 таких машин.

Колонна из десяти БМП-2 проехала по Стариновской улице, потом выехала на проспект Независимости, далее завернула направо - на внешнее кольцо МКАДа. До центра Минска она пока не доехала - стоит на съезде с МКАДа в районе Цнянки.

Ранее ко Дворцу Независимости приехала колонна БТРов. Такие же были замечены там в прошлое воскресенье. Сейчас БТРы стоят за кордоном силовиков напротив Дворца Независимости. Интересно, что у БТРов закрашены бортовые номера, по которым можно определить принадлежность машин к конктретной воинской части.