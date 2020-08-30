Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 августа 2020 года: 164 новых случая COVID-19 и 5 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 августа 2020 года. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

По данным Минздрава Беларуси на 30 августа 2020 года, за последние сутки в стране выявлено 164 новых случая COVID-19 и 5 смертей. Всего с начала пандемии выздоровели и были выписаны 70 452 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего за время пандемии зарегистрировано 71 687 случаев коронавирусной инфекции, протестированы 1 527 049 пациентов. За весь период пандемии в Беларуси умерли 676 пациентов с подтвержденным коронавирусом, у которых COVID-19 было отягощен хроническими заболеваниями.

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