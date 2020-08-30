На протесте в Минске задержаны 125 человек за два часа акции

Акция протеста 30 августа.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В это воскресенье, 30 августа, в Минске проходит многотысячная акция протеста. На улицах Минска появилась гусеничная техника. На протестах ее заметили впервые.
В Минске за два часа акции протеста 30 августа были задержаны 125 человек, заявили РИА Новости со ссылкой на МВД.
Как сообщает правозащитный центр "Вясна", не обошлось без задержаний в Речице. Там задержано четыре человека.
Известно, что протестующие вышли и в других городах, в том числе в Бресте. СМИ сообщают и о задержанных журналистах.
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