На протесте в Минске задержаны 125 человек за два часа акции

Акция протеста 30 августа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В это воскресенье, 30 августа, в Минске проходит многотысячная акция протеста. На улицах Минска появилась гусеничная техника. На протестах ее заметили впервые.

В Минске за два часа акции протеста 30 августа были задержаны 125 человек, заявили РИА Новости со ссылкой на МВД.

Как сообщает правозащитный центр "Вясна", не обошлось без задержаний в Речице. Там задержано четыре человека.

Известно, что протестующие вышли и в других городах, в том числе в Бресте. СМИ сообщают и о задержанных журналистах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Минска, где 30 августа проходит акция протеста, объединиться колоннам митингующих активно мешают силовики и спецтехника