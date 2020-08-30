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Протестующие подошли ко Дворцу Независимости и скандируют «Трибунал!»

Плотное оцепление из ОМОНа не дает толпе идти дальше, но штурмовать ОМОН митингующие и не планируют
Ольга ИвашенкоОльга ИвашенкоОльгаИвашенко
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Нескольких человек задержали.

Нескольких человек задержали.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протестный митинг несогласных с результатами президентских выборов, который проходит в Минске 30 августа, продолжается. Толпа минчан подошла к площади Национального флага. Дорогу ко Дворцу Независимости перекрыл ОМОН со щитами. Толпа митингующих стоит возле оцепления и скандирует «Трибунал!». ОМОН в боевой готовности, но прорываться через оцепление силовиков люди, судя по происходящему, не планируют. Никаких столкновений с силовиками нет. Во время марша протестующие подчеркивают: «Мы пришли на мирный митинг. Это не мы, это нас провоцируют. Но мы не поддадимся».

Речь идет о тех случаях, когда возле митингующих останавливается машина без опознавательных знаков, оттуда выбегают люди в штатском и пытаются забрать кого-то из митингующих. Но люди их откровенно отбивают. Таких видео в телеграм-каналах уже несколько.

Люди говорят, что выходить каждое воскресенье на акции протеста они не устали и не устанут.

Люди говорят, что выходить каждое воскресенье на акции протеста они не устали и не устанут.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женщина встала перед солдатами на колени.

Женщина встала перед солдатами на колени.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот так свой протест по поводу происходящего в стране выразила эта женщина.

А вот так свой протест по поводу происходящего в стране выразила эта женщина.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как много на митинге собралось людей, пока что информации нет.

Как много на митинге собралось людей, пока что информации нет.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Погода тем временем испортилась. Начался сильный дождь.

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