Протестующие подошли ко Дворцу Независимости и скандируют «Трибунал!»

Нескольких человек задержали. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протестный митинг несогласных с результатами президентских выборов, который проходит в Минске 30 августа, продолжается. Толпа минчан подошла к площади Национального флага. Дорогу ко Дворцу Независимости перекрыл ОМОН со щитами. Толпа митингующих стоит возле оцепления и скандирует «Трибунал!». ОМОН в боевой готовности, но прорываться через оцепление силовиков люди, судя по происходящему, не планируют. Никаких столкновений с силовиками нет. Во время марша протестующие подчеркивают: «Мы пришли на мирный митинг. Это не мы, это нас провоцируют. Но мы не поддадимся».

Речь идет о тех случаях, когда возле митингующих останавливается машина без опознавательных знаков, оттуда выбегают люди в штатском и пытаются забрать кого-то из митингующих. Но люди их откровенно отбивают. Таких видео в телеграм-каналах уже несколько.

Люди говорят, что выходить каждое воскресенье на акции протеста они не устали и не устанут. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женщина встала перед солдатами на колени. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот так свой протест по поводу происходящего в стране выразила эта женщина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как много на митинге собралось людей, пока что информации нет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Погода тем временем испортилась. Начался сильный дождь.

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