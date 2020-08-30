Представитель МВД заявила о том, что толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила. Свидетели - другого мнения

Представитель МВД заявила о том, что толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Фото: скрин с видео, выставленного на официальном сайте МВД

- Сегодня около 14.40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий, - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в телеграм-канале ведомства. Она же сказала, что с помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы. В том числе - тренер по футболу и участники фанатского движения известного футбольного клуба.

Как сообщила Ольга Чемоданова, в настоящее время проводится проверка произошедшего, устанавливаются причастные. Правовой оценки ЧП пока нет. Но зато уже есть данные о том, что некоторые из задержанных привлекались к административной ответственности, один - судим. Один - в нетрезвом состоянии.

В числе задержанных - тренер по футболу и участник фанатского движения футбольного клуба. Фото:скрин с видео, выставленного на официальном сайте МВД

Надо сказать, ЧП вызвало очень неоднозначную реакцию. Хотя бы потому, что видео произошедшего попало в сеть, и теперь его активно обсуждают участники разных сторон происходящего. По мнению многих, и это мнение отличается от версии представителей МВД, машина без номеров внезапно остановилась возле митингующих. Оттуда резко выскочили люди в штатском и так же резко сбили с ног мужчину в синей жилетке. Толпа протестующих бросилась отбивать мужчину, что и сделала. В процессе машину несколько раз ударили защитники мужчины, которого пытались затянуть в синий микроавтобус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

События в Беларуси 30 августа: онлайн-трансляция в режиме реального времени

Больше трех недель после выборов люди, несогласные с результатами, выходят на улицы. Вот что происходит 30 августа 2020 года (ПОДРОБНЕЕ)