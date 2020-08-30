30 августа Лукашенко снова взял в руки автомат

Лукашенко снова взял в руки автомат. Фото: РИА Новости.

30 августа пресс-секретарь Лукашенко на вопрос о местонахождении президента прислала РИА Новости его фото с автоматом на фоне Дворца Независимости. На фото - Лукашенко в черном бронежилете, в его руке - автомат. А в разгрузке на груди - еще и пистолет.

Когда именно сделано фото - неизвестно. Ближе к вечеру в Минске прошел сильный ливень, а на фото - сухо и светит солнце. Телеграм-канал "Пул Первого", который, как считается, ведет пресс-служба президента, написал, что снимок сделан сегодня, 30 августа, около 16.00.

Модель автомата рассмотреть не удается, но точно понятно, что это уже другой автомат - не тот, который взял Лукашенко в прошлое воскресенье. Очевидно, это более современная модель.

Напомним, неделю назад, вечером в воскресенье, 23 августа, появилось видео: Александр Лукашенко выходит из вертолета с калашом в руках и в бронежилете! Рядом его сын Николай - также в полной экипировке и с калашниковым в руках. Чуть позже появились кадры из самого вертолета. Оказалось, что перед посадкой Лукашенко по внутренней связи просит пилота пролететь через центр города. Напомним, на улицы Минска вышло рекордное количество человек. По некоторым оценкам - больше 100 тысяч.

- Как крысы разбежались, - слышен голос президента.

После этого Александр Лукашенко в сопровождении охранников, вооруженных автоматическими винтовками, вышел за территорию Дворца Независимости и подошел к кордону силовиков. Протестующих тут уже не было.

- Вы красавцы! А с ними мы разберемся! - заявил президент. Тогда же появились кадры из так называемого ситуационного центра. На кадрах Александр Лукашенко сидит в круглом зале и общается с кем-то по видеосвязи. Кроме него в помещении только сын Николай и Наталья Эйсмонт. Перед Лукашенко-младшим и старшим лежат автоматы Калашникова АКС-74У. Николай к тому же одет в бронежилет. У Эйсмонт автомата нет.

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