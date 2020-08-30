СК рассказал, сколько уголовных дел возбуждено в отношении людей, угрожавших сотрудникам милиции, депутатам и прочим госчиновникам

СК рассказал, сколько уголовных дел возбуждено в отношение людей, угорожавших сотрудникам милиции, депутатам и прочим госчиновникам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следственный комитет расследует уголовные дела по фактам угроз в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности, депутатов, судей, членов избирательных комиссий, учителей и иных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности.

Информацию об этом 30 августа разместили на официальном сайте Следственного комитета Беларуси.

- Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями, в связи с исполнением служебных обязанностей. В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране. Только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа - порядка пятидесяти, - сообщает СК.

По данным фактам УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере) и ч. 1 ст. 366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как поясняется, «по каждому из таких случаев проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление личностей подозреваемых. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел уже отрабатывается определенный круг лиц по конкретным уголовным делам, устанавливается их местонахождение».

Напомним, до сих пор СК не озвучил цифры по поводу того, сколько уголовных дел возбуждено в отношении сотрудников МВД и силовиков, применивших чрезмерную силу к безоружным гражданам во время разгонов акций протестов.

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