В Молодечно мужчина с двумя кухонными ножами ранил двух милиционеров

Медосвидетельствование напавшего на милиционеров мужчины показало 3 промилле в выдыхаемом воздухе. Фото: стоп-кадр.

Нападение на правоохранителя произошло в райцентре на Минщине в воскресенье, 30 августа. Подробности и видео с места криминального инцидента пресс-служба МВД опубликовала в официальном Telegram-аккаунте.

На сотрудника милиции вооруженный двумя кухонными ножами злоумышленник на пал в Молодечно. Примерно в 16.30 часов на улице Громадовская правоохранители возвращаясь в вызова в отдел увидели сильно пьяного мужчина, который показывал непристойные жесты.

- Милиционеры подошли к гражданину для разбирательства, но тот сразу же на них набросился с двумя ножами. Одному сотруднику нанесена колотая рана в область затылка, второго преступник рани в голень, - пояснили в МВД.

Подозреваемого задержали и выяснили его личность. В преступлении подозревается безработный 60-летний молодечненец, медэкспертиза выявила у него 3 промилле в выдыхаемом воздухе.

Сейчас подозреваемый задержан. Им оказался безработный 60-летний житель Молодечно. Медосвидетельствование показало в выдыхаемом воздухе у мужчины 3 промилле.

Как уточнили в пресс-службе силового ведомства пострадавшим милиционер помощь медики оказали на месте, в госпитализации они не нуждались.

Идет следствие.

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Представитель МВД заявила о том, что толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила. Свидетели - другого мнения.

В числе задержанных - тренер по футболу и участник фанатского движения одного из футбольных клубов (подробности).

СК рассказал, сколько уголовных дел возбуждено в отношении людей, угрожавших сотрудникам милиции, депутатам и прочим госчиновникам.

Но до сих пор не сообщил, сколько уголовных дел возбуждено в отношении сотрудников МВД и силовиков, применивших чрезмерную силу к безоружным гражданам во время разгонов акций протестов (подробности).