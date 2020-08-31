Впервые к протестующим вышел помощник Лукашенко: Вас не большинство

Представитель президента вышел к протестующим и заявил об избиениях на Окрестино, что показанное в СМИ, это колоссальное приумножение. Фото: стоп-кадр | видео Euroradio.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что в воскресенье, 30 августа, в Минске и других городах Беларуси вновь прошли мирные марши протестов - митингующих встретили оцеплением военных и силовиков, колонной БТР и водометами - спецтехнику не применяли.

Шествие, как и неделю назад дошло до оцепленного силовиками Дворца Независимости. В сети появилось новое фото Александра Лукашенко с автоматом в руках у Дворца Независимости. К митингующим он не вышел, но когда основная масса разошлась, к людям около 18.00 часов вышел помощник действующего президента Николай Латышенок.

Разговор протестующим с Латышенком продлился около 10 минут, но был ли он конструктивным?

Латышенок вышел к протестующим из-за оцепления вооруженных силовиков, когда перед Дворцом Независимости осталось всего несколько десятков людей, написало БелаПАН.

Разговор помощник президента начал с того, что обращаясь к протестующим он подчеркнул, что их не большинство. Поэтому, по мнению Латышенко, решать все надо мирным путем, а именно через конституционные изменения. О проведении конституционной реформы ранее не раз говорил и Александр Лукашенко.

На это демонстранты заявили, что им нужно не это - нужно было просто не фальсифицировать выборы.

Латышенок, в свою очередь, пояснил, что лично он не верит в том, что была фальсификация на президентских выборах, а Лукашенко поддерживает большинство белорусов. Теми же, кто выходит на протесты руководит Nexta - канал в Телеграме. А затем добавил, что из-за акций протестов Беларуси падает курс национальной валюты.

Добавив, что диалога с Колесниковой не будет, но слово дадут студенческим объединениям. В какой-то момент из толпы прозвучал вопрос о пытках на Окрестино.

- Все, что показано в СМИ, это умноженное на сто, - прокомментировал помощник президента.

По сути на этом общение с протестующими завершилось.

Полное видео разговора опубликовало Еврорадио (Прим.: смотрите ниже).

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