Минобороны: Радио и листовки образца ВОВ эффективны, чтобы защитить белорусов от деструктивного воздействия

Виктор Тумаров рассказал, что сознанием белорусов управляют профессионалы - поэтому они и незаметны. Фото: Минобороны.

В послевыборной ситуации в Беларуси Виктор Тумар, начальник НИИ ВС Беларуси, увидел признаки гибридной войны. Об этом представитель Минобороны рассказал во время «Главного эфира» на гостелеканале «Беларусь 1».

Также глава армейского Научно-исследовательского института рассказал, что необходимо делать, чтобы победить в информационной войне.

- Нужно захватить сознание населения посредством телевидения и интернета, - пояснил глава НИИ Вооруженных сил.

Так по его словам, сегодняшнее «топливо революции» - это около 95 процентов молодых людей не старше 30 лет, которые пользуются интернетом.

- Идет деструктивное информационное воздействие на население. Мы это видим. Сознание людей повернулось в сторону противодействия властям. При этом они забывают, что и власть, и те люди, которые являются служащими силовых структур и государственных органов, они так же являются гражданами Беларуси и тоже желают добра, - подчеркнул Тумар.

Тут же военный чиновник пояснил, что в Беларуси произошел захват сознания граждан при помощи Telegram-каналов, в которых транслировали негативную информацию о силовиках, госслужащих, журналистах и так далее. Здесь же начальник НИИ провел параллели с другими странами. Так по словам Тумара, есть схожие приметы (действия, экипировка, листовки, рекламные ролики, лозунги) с революциями в Египте, а прием «женщины с цветами» впервые применили еще в 2003 году на Кубе, повторяя потом в других странах и в Венесуэле.

- Есть политическая аналогия с возложением цветов послами Евросоюза. Точно такой же ход использовался на Украине, на Евромайдане при раздаче пирожков. Нашими людьми стало легко управлять, - подчеркнул представитель Минобороны.

А затем добавил, что протестующими в Беларуси руководят профессионалы - «потому они и незаметны».

- Люди реально думают, что они выходят на мирные протесты и отстаивают свои интересы. Но они заблуждаются! В чем? В том, что интересы тех людей, которые дают им эти управляющие воздействия, они с ними расходятся, - констатировал военный.

Резюмируя Виктор Тумаров заявил, что для защиты населения Беларуси от деструктивного воздействия будет эффективным радио и листовки образца Великой Отечественной войны.

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