75-летний житель Бобруйска при пожаре получил ожоги 70% тела

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В воскресенье 30 августа в 14-10 в бобруйское отделение МЧС поступил звонок о пожаре в частном доме. О происшествии сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. К приезду спасателей на улицу Московскую 75-летний хозяин дома самостоятельно эвакуировался. Но при этом получил отравление угарным газом и сильнейшие ожоги (1-3 степени) 70 % тела, сильно пострадали лицо, туловище и руки.

Приехавшая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала его в реанимацию Бобруйской центральной больницы в тяжелом состоянии.

Возникший на веранде дома пожар уничтожил имущество и частично – стены и крышу. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.