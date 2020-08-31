«Меры беспрецедентные»: В Генштабе Беларуси считают, что НАТО наращивает силы у белорусских госграниц

Белорусские военные уверены, что в сопредельных странах усилили разведку против Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что на территории стран-соседок Беларуси на данный момент наблюдаются «беспрецедентные меры», в эфире гостелеканала ОНТ рассказал Руслан Косыгин, начальник главного управления Генштаба ВС.

Так, по словам представителя Генштаба, в соседних странах наблюдается «очень серьезное усиление разведывательной деятельности».

- Принимаются беспрецедентные меры наращивания как собственных военных потенциалов, так и возможностей для приема и размещения на своей территории иностранного контингента, - подчеркнул Косыгин.

Также белорусские военные заметили в соседних странах серьезное усиление разведывательной деятельности, в том числе против Беларуси. В странах Евросоюза ведутся сразу 5 военных мероприятий, а в операциях в странах-соседках Беларуси (учения «Атлантическая решимость», «Усиленное передовое присутствие», «Балтийская воздушная полиция») базируются постоянно свыше 10 тысяч человек - контингент войск, и свыше 500 единиц тяжелой военной техники, более 40 летательных аппаратов.

Что касается белорусской армии, то на территории республики продолжаются военно-тактические учения на западных рубежах.

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