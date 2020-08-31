Два футболиста «Крумкачоу» подозреваются в нападении на бус МВД: одного из РУВД ночью госпитализировали на скорой

Представители футбольного клуба считают, что на их футболиста напали, а он стоял в стороне от протеста. Фото: стоп-кадр видео МВД.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что 30 августа в Минске, как заявили в пресс-службе МВД, толпа протестующих набросилась на служебный автомобиль милиции. Однако бус с тонированными стеклами был без каких-либо опознавательных знаков и даже без госномера, люди, которые из него выскочили, - в штатском. Мнения разделились.

Также в пресс-службе МВД поясняли, что среди напавших на служебную машину людей были тренер по футболу и участники фанатского движения известного футбольного клуба.

Позже появился официальный комментарий одного из основателей ФК «Крумкачы» Владислава Майоровского, который в своем Facebook сообщил, что были задержаны два футболиста клуба. Одного из задержанных ночью в наручниках из РУВД госпитализировали в больницу.

По словам Майровского, в тот день спортсмены были подвержены атаке, избиению и захвату - они же просто возвращались с тренировки.

- Их обвиняют в нападении на милицейский автомобиль. Паша Рассолько ночь провел в Ленинском РОВД. Сергея Казеку среди ночи оттуда же забрала скорая. В наручниках и под конвоем, - рассказал представитель ФК.

По словам основателя «Крумкачоу», сейчас с задержанными работают адвокаты. Назначен ряд судмедэкспертиз по факту телесных увечий. На понедельник, 31 августа, назначены следственные действия.

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