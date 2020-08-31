МВД о задержании в троллейбусе: Это координаторы беспорядков, один из них укусил правоохранителя за бедро

Скриншот программы Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 29 августа в Минске на бульваре Шевченко прямо из троллейбуса 22-го маршрута вытащили мужчину и женщину за руки-ноги. В программе "Новости «24 часа» на СТВ сообщили подробности: задержанные - брат и сестра, которые «жестами управляли действиями якобы стихийно митингующих», и являются координаторами несанкционированного массового мероприятия.

- Транспорт был остановлен, а мужчине и женщине предложили выйти из салона для разбирательства. Они отказались, после чего последовало само задержание, - прокомментировал старший инспектор по особым поручениям управления информации и общественных связей МВД Александр Марченко. - Во время неповиновения сельчанка хватала сотрудников за форменное обмундирование и укусила одного из них за бедро. После разбирательства в отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Оба находятся в Центре изоляции правонарушителей. Молодые люди ранее не судимы, но оба привлекались к административной ответственности.

В эфире телепрограммы также показали отрывок видео, который сняли, судя по всему, после задержания в автобусе силовиками. Судя по видео, женщина сидит на полу, ОМОН в масках - на сиденьях.

- Давайте я вам заплачу то, что вам выплачивает государство. Ну, две тысячи - так две тысячи, - говорит на видео девушка.

В сюжете телеканала оценили ее слова как попытку дачи взятки. Также в программе говорится, что на допросе мужчина отрицал участие в несанкционированном массовом мероприятии.