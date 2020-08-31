Пропавший с балкона витеблянки БЧБ-флаг нашелся в ЖКХ, но дело о краже не возбудили

Флаг с балкона забрали коммунальники, а вернули только после обращения в СК. Фото: Игорь Матвеев.

Неожиданно закончилась история с кражей БЧБ-флага у жительницы Витебска, пишет местный ресурс «Народныя навiны Вiцебска».

Витеблянка вывесила национальный флаг Беларуси на своем балконе еще 17 августа, когда в городе проходил международный фестиваль «Славянский базар». Стяг провисел довольно долго и 2 августа даже попал в новости местного информационного портала, когда его сфотографировал журналист.

Однако после «минуты славы» БЧБ-флаг провисел недолго. Уже 4 августа к дому на улице Богдана Хмельницкого в Витебске подогнали подъемник с люлькой, и флаг с балкона 3-го этажа «конфисковали» неизвестные.

Женщина написала в СК заявление о краже имущества. Спустя несколько недель история получила неожиданное продолжение.

Пропавший с балкона витеблянки БЧБ-флаг нашелся в местном ЖКХ. Стяг горожанке вернули, но разбирательство на этом закончилось. Следователи не усмотрели в действиях коммунальников, которые самовольно отобрали имущество женщины, состава преступления.

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