Заместитель премьер-министра: «Внешние силы прорвались на БМЗ и остановили на два часа загрузку печей, но сейчас предприятия работают в штатном режиме»

Работники БелАЗа на одной из первых акций протеста.

В программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" от 30 августа заместитель премьер-министра Юрий Назаров заявил, что белорусские забастовки вспыхивают не сами по себе, а управляются извне.

- Мы видели, что призывы к забастовкам приходят извне, старались расшатать коллективы крупных промышленных предприятий, - считает заместитель премьера. - Мы видели, что творилось на МТЗ, МАЗе, БелАЗе, МЗКТ, "Беларуськалии". Но ни на один день у нас нигде не остановился конвейер, практически на всех предприятиях выполнялись сменные задания. Да, эти попытки определенную сумятицу и неудобство нам приносили. Кому комфортно работать, когда тебя на проходной встречают с криками, хлопаньем в ладоши, свистом, плакатами? Но предприятия работают в штатном режиме.

Назаров также рассказал, что неделя простоя промышленных гигантов страны будет стоить для экономики очень дорого.

- Это очень дорого. Запустить печи БМЗ - это дополнительные расходы электрической энергии, это все себестоимость, это конкурентоспособность нашей продукции. Но когда внешние силы прорвались на наш завод БМЗ и остановили на два часа технологическую операцию по загрузке печей, это оценили мы порядка около полутора миллионов рублей. То есть это большие деньги, - говорит он.

Напомним, на крупных предприятиях Беларуси вторую неделю идут акции протеста против насилия, работники требуют честных выборов и освобождения политических заключенных.