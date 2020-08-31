Курс валют в Беларуси на 31 августа. Ни за что не отгадаете, что с долларом после выходных!

Доллары и евро подешевели в начале валютных торгов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В понедельник, 31 августа, в Беларуси стартовали очередные валютные торги. Для тех, кто непрерывно следит за курсом инвалют, начало торгов стало полной неожиданностью.

Впервые за две недели, с 17 августа, курс доллара США и евро начал снижаться. Так, на начало торгов, по информации БФВБ, 1 доллар стал дешевле на 0,0084 белрубля и на 11.00 часов 31 августа его стоимость составляла 2,6546 рубля РБ.

Также стала дешевле и европейская валюта. Евро потерял в цене 0,007 белрубля, в итоге его стоимость снизилась до 3,1598 в рублях РБ.

Что касается российского рубля, то он, наоборот, стал дороже. В итоге 100 рублей России потяжелели на 0,0279 белорусского рубля и достигли 3,5982 белрубля.

Однако банки по-прежнему продают и покупают валюты по гораздо более завышенному курсу. На прошлой неделе, например, некоторые финучреждения выставили стоимость евро и доллара на продаже в 3 белорусских рубля с лишним.

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