"Пул первого": «Лукашенко за перемены!»

После глашения результатов выборов в Беларуси начались протесты. Президент считает, они управляются извне. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало 31 августа высказался, что поддерживает движение к переменам. Но к каким именно - не ясно.

- Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения, - заявил Лукашенко в телеграм-канале «Пул первого».

Кстати, 30 августа, когда многотысячные протесты в Минске подошли к концу, к оставшимся у Дворца Независимости демонстрантам неожиданно вышел помощник президента Николай Латышенок. И тоже высказался про Конституцию.

- Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию, - сказал он.

Напомним, Конституция Беларуси 1994 года ограничивала пребывание на посту президента максимум два срока.