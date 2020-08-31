МЧС о последствиях грозового фронта 30 августа: повреждено 16 крыш, больше 30 деревень без электричества

Швалистый ветер валил деревья, срывал шифер и черепицу с крыш. Фото: МЧС.

Вечером в воскресенье, 30 августа, Беларусь накрыл грозовой фронт. О последствиях ночной непогоды рассказали в пресс-службе МЧС.

Так ,в некоторые районы гроза пришла со штормовым ветром - до 18 метров в секунду. Сильный шквал зафиксирован в Дзержинском, Минском, Пуховичском и Червенском районах Минщины. Здесь спасателям сообщили о повреждении кровли в 16 жилых домах.

- Кроме того, в 31-м населенном пункте и на трех МТФ из-за грозы было нарушено электроснабжение. Известно и о 72 случаях падения деревьев на проезжую часть, в частные дворы, а одно дерево упало на машину и повредило ее, - уточнили в пресс-службе.

Грозовой фронт повредил кровли 16 жилых домов в Минской области. Фото: МЧС.

Подачу электричества оперативно восстановили аварийные бригады, спасатели с другими службами убирали и распиливали упавшие деревья. О пострадавших не сообщается.

Стихия внесла свои неприятные коррективы и в работу Белорусской железной дороги, прокомментировали в пресс-службе перевозчика.

- Из-за неблагоприятных условий с 19.00 30 августа на перегоне Помыслище - Фаниполь в направлении из Минска в Брест была ограничена скорость движениях всех поездов. Пассажирские составы до Барановичей и Бреста следовали с опозданием от 10 минут до часа в обоих направлениях, - уточнили в БелЖД.

Комплекс неблагоприятных явлений сохранялся и ночью 31 августа. Днем в последний день лета синоптики прогнозируют жару до +30...+33 градусов, объявлен оранжевый уровень опасности. Сильные порывы ветра прогнозируются в Минской и Брестской областях (15 - 18 метров в секунду). На Брестчине еще ожидаются ливни.

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