Лукашенко: Самый независимый суд - в Беларуси. Пусть никто не смеется

Фото: president.gov.by.

30 августа, когда многотысячные протесты в Минске подошли к концу, к оставшимся у дворца Независимости демонстрантам неожиданно вышел помощник президента Николай Латышенок.

- Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию, - сказал он.

В понедельник, 31 августа, это подтвердил и сам президент на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало, сообщает пресс-служба президента. Проект Основного закона должен быть вынесен на общественное обсуждение.

- Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко. Поэтому, я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение - распишитесь за это предложение, - рассказал президент.

Также он согласился с тем, что должна работать судебная система, не завязанная на личности Лукашенко.

- Я хочу, чтобы, работая на третьим вариантом Конституции, вы бы сказали свое слово как опытный человек, - обратился Лукашенко к Сукало. - Многие, даже в самом судейском сообществе, хотят независимости судов, хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд - в Беларуси. Пусть никто не смеется, вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов, телефонных просьб и разговоров. Я говорю, что все зависит от самих судей: если они хотят быть зависимыми - значит, они будут отвечать на эти звонки. Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка. У нас все открыто!

Глава государства отметил, что хотел бы обсудить тактические и стратегические темы работы судов.

- Если говорить о тактике, то конкретные темы, проблемы, вплоть до уголовных дел, которые находятся на контроле у президента. Что касается стратегии, сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить нашу общественно-политическую систему, изменить ситуацию в стране. Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет и какие они хотят перемены. Поэтому мы с вами это обсудим. Жизнь - на то и есть жизнь, что она должна все время меняться, - пояснил Александр Лукашенко.