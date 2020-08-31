Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 августа 2020 года: 156 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 31 августа. По числу зараженных лето мы заканчиваем 71 843 людьми. Прирост за сутки - 156 новых случаев.

После проведенных курсов лечения в больницах домой были выписаны 70 468 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей - скончались 5 человек. Всего же от коронавируса умер 681 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 532 119 тестов для выявления COVID-19.

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